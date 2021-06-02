Минфин США ввел санкции против граждан Болгарии из-за коррупции

Минфин США ввел санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций из-за коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Их активы в США будут заморожены, также санкции подразумевают запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами из перечня.

Ограничения затронули бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания (парламента) от партии «Движение за права и свободы» Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова. Помимо этого санкции ввели в отношении баскетбольного клуба ЦСКА (София).

«Правительство США продолжит вводить меры, чтобы для причастных к коррупции наступали серьезные последствия, а также продолжит защищать мировую финансовую систему», — поясняется в тексте.

Ранее в мае во время учений НАТО в Болгарии произошел скандал с участием американских военных. Солдаты, вооруженные автоматами и пулеметами, взяли штурмом цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла в селе у Пловдива. Как выяснилось, завод находится рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения. Собственники цеха восприняли инцидент как унижение и обратились в суд.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.