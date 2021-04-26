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Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян

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Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Под новые антикоррупционные санкции, введенные Великобританией, попали 14 российских граждан. Об этом заявили в британском МИД, передает ТАСС.

Кроме того, новые ограничения коснулись еще восьми человек из пяти других государств. Всем 22 фигурантам черного списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы заморожены.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил, что правительство страны расширит действие «акта Магнитского», чтобы предпринять меры против российских олигархов, занимающихся «отмыванием денег» в королевстве. По мнению дипломата, санкции в рамках документа позволили бы бороться как с «грязными деньгами», так и с нарушениями прав человека.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

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