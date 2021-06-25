Болгарская делегация признала Крым законной частью России

Глава болгарской делегации Пламен Милетков, прибывший в Крым, признал полуостров законной частью России, пишет РИА Новости.

«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации», — заявил Милетков, отметив, что каждый приезд делегации способствует тому, чтобы граждане Болгарии «начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты».

Собеседник агентства также пожаловался на неудобства из-за санкций в отношении Крыма. Среди них он отметил длительный перелет, закрытые границы, отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов. Однако, по мнению Милеткова, на развитие самого полуострова санкции никак не сказываются.

«Санкции Запада считаю несостоятельными. Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается», — заключил он.

21 июня Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Меры предусматривают ограничения на импорт товаров в ЕС, а также ограничения на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион. Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности, ограничения также затрагивают туристический сектор.

Санкции ежегодно продлевают с 2014-го. Европейские страны считают Крым аннексированным и требуют, чтобы Россия «восстановила территориальную целостность Украины». Москва настаивает на том, что присоединение полуострова прошло с соблюдением норм международного права.