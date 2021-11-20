Президент Болгарии ответил на требование Киева назвать Крым украинским

Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским, но заявил о его аннексии

Крым на данный момент является российским, таковы политические реалии, и этот вопрос ясен. Таким образом президент Болгарии Румен Радев прокомментировал требование Киева пояснить свои слова по поводу принадлежности полуострова, сообщает Mediapool.bg.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что аннексия Крыма Россией в 2014 году является нарушением международного права, его позиция по этому поводу неизменна.

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Радев, претендующий на второй президентский срок, назвал Крым частью России в предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта.

В свою очередь Герджиков подчеркнул, что Крым остается украинским и неважно, какой флаг над ним развевается, так как каждая страна после аннексии поднимает свой флаг.

Разговор состоялся 18 ноября. На следующий день МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и потребовал опровергнуть слова главы государства. В украинском ведомстве заявили, что такие высказывания не способствуют развитию отношений.

В Европейской комиссии в ответ на просьбу прокомментировать слова Радева также напомнили о солидарной позиции стран ЕС, которая заключается в том, что Крым является украинским.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного референдума. Подавляющее большинство стран мира, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому союзу, не признают смену принадлежности полуострова. Поддержали позицию России Афганистан, КНДР, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Палестина.

