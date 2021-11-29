Оператор «Северного потока-2» продолжил спор с Европой

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», в октябре направила ответ на возражения Европейского союза в продолжающемся споре, касающиеся применения газовой директивы ЕС, рассказывается в отчете «Газпрома» по итогам девяти месяцев 2021 года.

«25 октября 2021 года Nord Stream 2 AG направила в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор», — говорится в документе.

Спор был начат в конце 2019 года. Как заявляется в отчете, Евросоюз нарушил свои обязательства, приняв поправки к Третьей газовой директиве, которые носят «дискриминационный характер». Арбитражный трибунал сформировали в канадском Торонто. В июле 2020 года Nord Stream 2 AG направила заявления по существу разбирательства, а ЕС в сентябре выступал с возражениями относительно юрисдикции арбитражного трибунала. В мае Европа также предоставила заявление по существу разбирательства.

В отчете также говорится, что Nord Stream 2 AG оспаривает применение норм дополненной в 2019 году директивы к «Северному потоку-2». В августе суд в Дюссельдорфе отказал в удовлетворении жалобы, и в сентябре оператор проекта обжаловал решение в Федеральном верховном суде ФРГ. Соблюдать нормы обновленной директивы «Северный поток-2» обязали в конце августа. В Nord Stream 2, в свою очередь, настаивают, что к дате вступления обновлений директивы в мае 2019 года трубопровод был завершен с экономической точки зрения, поскольку к тому времени компания вложила в проект более миллиарда евро.