В Госдуме ответили на идею Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной

Россия откажется от помощи Турции в разрешении конфликта с участием Украины, если президент страны Реджеп Тайип Эрдоган будет снова поднимать тему возвращения Крыма. Так на идею турецкого лидера стать посредником между Москвой и Киевом ответил председатель комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников в интервью «Газете.Ru».

По его предположению, если Турция призовет Украину к выполнению минских соглашений, Россия будет только за. Однако условием таких контактов, переговоров и решений все равно будет выполнение Киевом данных обязательств. «Если же это будет уловка, которая позволит Украине уходить и начать разговор о Крыме, тогда тут вообще не стоит не то что связываться, а вообще разговаривать», — подчеркнул Калашников.

Он напомнил, что отношения России и Турции носят партнерский характер, вместе с тем между ними есть разногласия по теме принадлежности Крыма. В свою очередь Москва считает позицию Анкары неприемлемой, заключил политик.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в отношениях между Россией и Украиной по вопросу урегулирования потенциального конфликта в регионе. Глава государства отметил важность этого факта для Турции из-за беспокойства за судьбу «крымских тюрков» — крымскотатарского народа.