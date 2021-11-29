Турция захотела выступить посредником в отношениях между Россией и Украиной

Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в отношениях между Россией и Украиной

Турция готова стать посредником в отношениях между Россией и Украиной по вопросу урегулирования потенциального конфликта в регионе. О желании выступить третьей стороной в переговорах заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.

«Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином [президентом России Владимиром] Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, Турция выступает за установление мира в регионе. Эрдоган подчеркнул важность этого факта для Турции из-за беспокойства за судьбу «крымских тюрков» — крымскотатарского народа.