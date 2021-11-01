Жириновский заявил о предательстве Турции в Донбассе

Жириновский: Турция везде гадит России, в том числе и в Донбассе

Турция всегда защищала только свои национальные интересы и везде «гадила» России. С таким заявлением выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, его цитирует Telegram-канал URA.RU.

По мнению парламентария, Турция «постоянно всех предает». Он отметил, что в стране развита идеология турецкого национализма. Жириновский заявил, что Анкара «прячет за спиной кинжал, чтобы воткнуть его в спину России».

«И со всеми воюют, со всеми спорят и нам везде гадят — и Ливия, и Крым, и Карабах, и Азербайджан. И вот сейчас поставляют свои беспилотники, из которых расстреливают граждан России на Донбассе», — сказал депутат.

26 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле считают важным военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары, однако обеспокоены использованием турецкого вооружения для ударов по жителям Донбасса.