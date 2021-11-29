Психолог рассказала о забывшем имя матери из-за COVID-19 россиянине

У переболевших COVID-19 часто встречаются нарушения памяти и внимания или так называемый ковидный туман. Об этом рассказала клинический психолог Юлия Мохова в интервью «Фонтанке».

«Человек не помнит, что ел на завтрак или как прошел вчерашний вечер. В моей практике в "Ленэкспо" был случай, когда достаточно молодой мужчина буквально забыл, как набирать номер телефона на смартфоне. Вместе мы открыли его список контактов и нашли контакт "Мама". Тут выяснилось, что пациент не помнит имя и отчество родной матери», — рассказала она.

По словам Моховой, нарушениям когнитивной сферы после перенесенного коронавируса наиболее подвержены те пациенты, которые до болезни сталкивались с какими-либо проблемами с памятью или эмоциональным состоянием.

«Если человеку свойственна рассеянность, эмоциональность, пессимизм, коронавирус может кратно усилить эти состояния», — заявила она.

Специалист уверена, что большинство этих проблем со временем поддаются восстановлению, однако это зависит от множества факторов, в том числе наличия хронических заболеваний и возраста больного.

Ранее специалист по косметологии Минздрава России предупредил, о том, что до 40 процентов переболевших COVID-19 сталкиваются с так называемым постковидным облысением.