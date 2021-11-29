Врач предупредил об опасности облысения после перенесенного COVID-19

У 40 процентов переболевших COVID-19 встречается постковидной облысение. Об этом в интервью изданию «Известия» рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев.

По его словам, выпадение волос является одним из самых распространенных осложнений после болезни. Врач рассказал, что в среднем оно возникает спустя семь-восемь недель после выздоровления. Он объяснил, что это может быть связано как с высокой температурой во время болезни, так и с негативным эффектом антицитокиновых препаратов или проблемами с сосудами, питающими волосы.

Помимо этого, дерматовенеролог объяснил, что при постковидной алопеции следует применять те же средства лечения, что и при обычном выпадении волос. Так, он рассказал, что есть препараты, улучшающие питание волосяного фолликула за счет локального расширения сосудов, а также содержащие факторы роста фолликула. Плазмотерапия с использованием собственной крови пациента тоже является поплуярным методом, добавил врач.

Ранее врач-гематолог высшей категории Диана Ким назвала опасный даже для молодых россиян симптом постковидного синдрома. Она рассказала, что среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Такое осложнение, по ее словам, может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после коронавируса. От повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме, предупредила врач.