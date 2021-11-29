Песков отказался комментировать публикацию о предложении Эрдогана по Донбассу

Дмитрий Песков не стал комментировать данные о предложении Турции саммита по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию источников, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы предложил собрать саммит России, Турции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны — представители самопровозглашенных республик», — заявил представитель Кремля, отметив невозможность трехстороннего саммита Москвы, Киева и Анкары в Турции для обсуждения проблем на востоке Украины.

Ранее в Турции предложили создать систему продажи оружия Украине — специальное ведомство, которое могло бы заниматься проверкой контрактов с точки зрения потенциальных негативных последствий. Бывший начальник разведки Генерального штаба Турции, генерал-полковник Исмаил Хаккы Пекин подчеркнул, что Турции следовало ожидать, что Киев будет использовать турецкие ударные беспилотные аппараты Bayraktar против Москвы.