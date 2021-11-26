В Турции предложили создать систему продажи оружия Украине

Анкаре надо создать специальное ведомство, которое могло бы заниматься проверкой контрактов на оружие с точки зрения потенциальных негативных последствий: таковыми может обернуться продажа Украине турецких ударных беспилотных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. С таким мнением выступил бывший начальник разведки Генерального штаба Турции, генерал-полковник Исмаил Хаккы Пекин в интервью корреспонденту «Ленты.ру» Хаяла Муаззина.
«Продавать оружие приятно, но, если с его помощью будут совершать различные убийства, против вас попытаются принять санкции», — отметил он. Экс-глава разведки предложил создать такую систему в турецкой власти, которая позволила бы оценивать риски от продажи оружия. Кроме того, Анкара может создать многоступенчатую систему проверок, в которой сможет участвовать парламент.
Пекин также признал: Турции следовало ожидать, что Киев будет использовать БПЛА против Москвы. Кроме того, такие сделки можно сравнить с поставками оружия Армении в обход Азербайджана.
При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя применение беспилотников в Донбассе, отметил: они не могут называться турецкими после соглашения о продаже.