Рианна снялась в пижаме с вырезом на ягодицах

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна показала новую откровенную коллекцию собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Соответствующие сторис появилис на ее странице в Instagram.

33-летняя знаменитость снялась в бюстгальтере и голубой пижаме в клетку, состоящей из оверсайз-рубашки и коротких шорт на шнуровке. На размещенных кадрах видно, что нижняя часть комплекта оформлена вырезом, который оголяет ее ягодицы. Певица собрала волосы в длинные косы и нанесла на лицо яркий макияж в розовых оттенках.

Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под роликом, который репостнул один из фан-аккаунтов звезды в Instagram. «Я влюбился», «Какая же она горячая», «Как всегда сексуальна», «Рианна, что ты творишь?», «Наша королева», «Идеальна», «Мне нужна эта пижама», — высказывались фанаты.

В сентябре Рианна вышла на улицу в прозрачной юбке и была пристыжена в сети. Папарацци запечатлели исполнительницу, когда она направлялась на вечеринку после бала Met Gala вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Она была одета в черную футболку и юбку из прозрачного материала, через которую просвечивается белье такого же цвета.