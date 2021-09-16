Рианна вышла на улицу в прозрачной юбке и была пристыжена в сети

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна прошла по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и была пристыжена в сети. Фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она направлялась на вечеринку после бала Met Gala вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Исполнительница попала в кадр в черных футболке и юбке из прозрачного материала, через которую просвечивается белье такого же цвета.

Рианна дополнила свой образ босоножками на каблуках, головным убором с отделкой в виде страз, клатчем и множеством серебристых украшений: кольцами, браслетами, серьгами, колье.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид артистки в комментариях. «Она выглядит ужасно, я ожидал от нее гораздо большего. Чем больше денег она зарабатывает, тем хуже она одевается», «Было бы проще не надевать юбку», «Показывать свою задницу теперь элегантно?», «Просто мусор», «Отвратительный образ», — высказались они.

В июле Рианна вышла на улицу в шортах-трусах и возмутила фанатов. Ее запечатлели, когда она покидала ресторан вместе с ASAP Rocky. Она была одета в черную рубашку с принтом в виде языков пламени, короткие джинсовые шорты и черные босоножки на каблуках.