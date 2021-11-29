В Петербурге мужчина упал на прохожего с 16 этажа

В Санкт-Петербурге мужчина вышел на балкон 16 этажа и упал на прохожего

В Санкт-Петербурге на улице Кораблестроителей мужчина упал с балкона 16 этажа на другого мужчину, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, молодой человек вышел подышать воздухом на балкон и упал на прохожего. На место происшествия выехала скорая. В каком состоянии находятся участники инцидента пока неизвестно.

Ранее в Подмосковье школьница попыталась сделать селфи в недостроенном здании на Северном шоссе, неудачно повернулась и выпала с пятого этажа. Прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку.