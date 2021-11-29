Полиция применила перцовый спрей против сторонников Саакашвили

Полиция применила перцовый спрей против сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые собрались на акцию возле здания Тбилисского городского суда, в котором начался процесс над политиком. Об этом сообщает «Новости — Грузия».

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

На митинг вышли около тысячи человек. Несколько участников забрались на крышу будки охраны, размахивали флагами и отказались подчиниться требованиям полиции, которая применила спрей.

Нескольким сторонникам оппозиции стало плохо. Им оказали помощь врачи скорой. Один из пострадавших потерял сознание. «Грузия Online» сообщает, что это был телеоператор.

Еще несколько человек задержаны, в том числе бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, передает «Sputnik Грузия».

Саакашвили проходит обвиняемым по делу о разгоне акции протеста в 2007 году. Экс-президент заявил, что не признает обвинение и грузинское правосудие.

Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по другим делам. Саакашвили арестовали 1 октября, когда он вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции.