Саакашвили отказался признать грузинское правосудие

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался признавать правосудие в грузинском суде. По мнению Саакашвили, все происходящее на процессе спланировано заранее. Слова подсудимого передает ТАСС.

«Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», — обратился Саакашвили к коллегии судей городского суда Тбилиси.

Саакашвили доставили в суд утром 29 ноября. Коллегия судей слушает дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Бывшего президента обвиняют в причастности к силовым действиям полиции и спецслужб, в результате которых сотни демонстрантов попали в больницы с средними и тяжелыми травмами.

Сторонники Саакашвили собрались у здания суда, чтобы поддержать своего лидера. Стихийный митинг организовала оппозиционная партия «Единое национальной движение».