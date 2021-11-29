Присутствие Саакашвили на процессе спровоцировало митинг у суда Тбилиси

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили собрались у здания городского суда Тбилиси, чтобы поддержать его. Стихийный митинг спровоцировало сообщение пенитенциарной службы страны о присутствии Саакашвили на процессе лично — информацию передает Sputnik.

В суде будет проходить очередное заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года — тогда руководство Грузии во главе с Саакашвили использовало против протестующих слезоточивый газ и водометы, сотни людей попали в больницы. Правозащитники сообщали, что сотрудники полиции избивали мирных демонстрантов.

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Саакашвили уже доставили в суд из Глданской тюремной больницы на автомобиле пенитенциарной службы. Приехавшего президента встретили члены главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», которые мобилизуют сторонников для его поддержки. Люди скандируют: «Миша, Миша!» и требуют освободить подсудимого.

Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября, когда он тайно проник на территорию страны перед очередными выборами. В тюрьме бывший президент объявил голодовку, а также заявлял о том, что его избили. Саакашвили судят сразу по нескольким статьям, по некоторым из них он уже приговорен заочно.

Сам бывший президент Грузии считает преследование политическим. Президент Украины Владимир Зеленский пытался помочь Саакашвили, лично позвонив руководству Грузии, но получил отказ.