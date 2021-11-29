Полковник запаса раскрыл причины игнорирования Россией провокаций США

Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса России Игорь Коротченко раскрыл причины, по которым Россия игнорирует провокации США. Об этом он рассказал в беседе с изданием URA.RU.

По словам военного эксперта, у России нет необходимости отвечать маневрами, так как она защищает свои морские границы и обеспечивает их безопасность. «В этом нет военной и политической целесообразности. Нам главное — обеспечить безопасность своего периметра и рубежей», — пояснил он. По мнению Коротченко, для пресечения провокаций любые действия России будут правомерны, однако российское командование путем провокаций идти не будет.

Военный обозреватель и полковник запаса России Александр Жилин добавил, что военные доктрины России и США различаются. «В открытой части американской доктрины, если вы внимательно прочтете, увидите, что американская армия носит чисто интервенционистский характер», — напомнил он, объяснив это расположением США. При этом политика России оборонная, так как у нее «достаточно территорий».

25 ноября ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Arleigh Burke (DDG-51) вошел в акваторию Черного моря. Цель боевого корабля — приступить к работе с союзниками и партнерами НАТО в регионе.