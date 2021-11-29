ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для бедных

ЦБ предложил создать новый для России тип банковского вклада. Как выяснили «Известия», речь идет о продукте для людей с малым доходом.

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова пояснила, что сумма такого вклада должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции. При этом условием ставится то, что каждый малоимущий россиянин сможет открыть лишь один такой вклад.

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В регуляторе указали, что схожие банковские продукты существуют в ряде европейских стран, процентные ставки по ним выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов.

Заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк отметила, что у бедных отсутствуют сбережения, все средства направляются на текущее потребление. В связи с этим, предположила она, такой вклад не будет пользоваться популярностью.

Ранее Центральный банк России отчитался о рекордном значении уровня долговой нагрузки у граждан России. Соотношение расходов на платежи по кредитам и располагаемых доходов населения достигло 10,24 процента.

27 ноября в России пересмотрели подход к расчету уровня бедности в стране. Соответствующее постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с января 2021 года. В постановлении предложили ввести в стране новое понятие — «граница бедности». Граница бедности дополнит уже существующий показатель прожиточного минимума (ПМ). Новый показатель предполагается рассчитывать путем умножения предыдущего значения ПМ за квартал на общую инфляцию за соответствующий период.

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру» положительно оценил нововведение, отметив, что, «похоже, что в государстве растет понимание, что бедность — это одна из серьезнейших проблем, и с этим надо что-то делать. Судя по всему, это действительно какой-то сдвиг к лучшему, по крайней мере, понятно, что государство пытается каким-то образом если не решать эту проблему, то задумываться над ее решением», — прокомментировал инициативу Кульбака

