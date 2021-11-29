Переставшую выходить на связь российскую журналистку нашли мертвой в квартире

Умерла 42-летняя российская журналистка, бывший главред E1.RU Наталия Попова, переставшая выходить на связь 16 ноября. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает E1.RU.

Попова также была директором по развитию в Сети городских порталов, и работала в 66.RU.

Как отмечает Telegram-канал «НеМалахов», ее нашли мертвой в своей квартире. Последний раз журналистка отвечала на звонки и сообщения 15 ноября. Бывшие коллеги отправились к ней домой, однако никто не открыл дверь. Тело нашли экстренные службы.

«Наталия уволилась в конце октября: она собиралась улететь отдыхать. Однако после 16 ноября она перестала выходить на связь. Сегодня, спустя две недели, стало известно о ее смерти», — говорится в сообщении E1.RU.

Редакционный директор Сети городских порталов Ольга Прохорова отметила, что Попова была мудрой, чуткой и заботливой. «Это проявлялось и в работе, и в дружеском общении. Это огромная потеря, осознать которую сейчас невозможно», — поделилась она.

22 ноября в возрасте 88 лет умер бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец» Игорь Бугаев. По предварительной версии, причиной смерти журналиста стал инфаркт. Другие подробности не раскрываются.