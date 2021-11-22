Умер бывший главред «Московского комсомольца»

Бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец» Игорь Бугаев умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

По предварительной версии, причиной смерти журналиста стал инфаркт. Другие подробности не раскрываются.

«Игорь Борисович, не стремившийся получить широкую известность при жизни, оставил после себя многое, что еще долго будет напоминать о нем не только друзьям и коллегам, но и всем, кому небезразлично настоящее и будущее российской культуры, искусства и журналистики», — отметили в издании.

Бугаев работал в «Московском комсомольце» с 1958 по 1968 год. После этого он стал помощником первого секретаря Московского городского комитета КПСС Виктора Гришина. В горкоме он также был заведующим отделом культуры, заведующим организационным отделом, и, помимо этого, возглавлял районный комитет партии на Красной Пресне.

С 1987 по 2001 год Бугаев руководил комитетом по культуре Москвы. В «Московском комсомольце» отметили, что многие из сегодняшних мэтров помнят о поддержке, которую им оказывал журналист.

19 ноября стало известно о смерти советского журналиста, секретаря Союза журналистов России Анатолия Богомолова. Об этом сообщил бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» Владимир Милютенко.