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Умер заслуженный журналист Анатолий Богомолов

Журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов умер в возрасте 91 года
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Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего заместителя председателя Агентства печати «Новости» Владимира Милютенко.

В беседе с агентством Милютенко подтвердил информацию о смерти Богомолова. Он также назвал журналиста удивительной творческой личностью.

Соболезнования в связи со смертью Богомолова также принес глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «К сожалению, лично не был знаком с коллегой, но знаю, что человек заслуженный во всех отношениях. Так что от имени Союза журналистов России самые глубокие соболезнования семье и коллегам», — сказал Соловьев.

Анатолий Богомолов родился в 1930 году. С 1963-го он занимал должность главного редактора программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения. В 1969 году он стал куратором программ Центрального телевидения.

С 1980 года Богомолов занимал должность главного редактора редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, а в 1996-м стал начальником управления периодической печати Министерства печати России. С 1998 года являлся секретарем Союза журналистов России.

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