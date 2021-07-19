В Союзе журналистов России прокомментировали задержание сотрудницы «Ленты.ру»

В Союзе журналистов России (СЖР) прокомментировали задержание сотрудницы «Ленты.ру» Анастасии Завьяловой. Как сообщает РИА Новости, глава СЖР Владимир Соловьев назвал действия полиции недопустимыми.

«Мы изучаем этот вопрос. Конечно, недопустимые [действия полиции]», — сказал глава СЖР, комментируя инцидент.

Вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в ОВД.

Позже стало известно, что Завьялову доставили в Боткинскую больницу, оказали необходимую помощь и вернули в отделение полиции. В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 по московскому времени сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

«Лента.ру» возмущена противоправными действиями сотрудников полиции и намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента. Редакция делает все возможное с момента задержания.