Союз журналистов России оценил отчисление студентов «Останкино» из-за лайков

Союз журналистов России: нужно просвещать студентов, а не отчислять из-за неугодных лайков

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный высказался об отчислении шестерых студентов «Высшей школы "Останкино"» из-за лайка комментария с критикой учебного заведения. Комментарий, в котором он оценил произошедшее, приводится на официальном сайте СЖР.

По мнению представителя организации, руководству учебного заведения нужно было не доводить дело до отчисления из-за «неугодных лайков», а ограничиться лишь «просветительской работой» со студентами. «Надо вести скорее разъяснительную работу и заниматься просветительской деятельностью, нежели отчислять студентов», — заявил Серебряный.

Он также посчитал, что подобные действия со стороны учебных заведений влияют на то, что их бывшие студенты начинают негативно относиться ко всем инициативам властей.

Решение руководства ранее прокомментировала и телеведущая, одна из преподавательниц «Высшей школы "Останкино"» Елена Летучая. Она заявила, что студентов учебного заведения отчислили за «саботирование антиковидных мер», а не за лайк комментария с критикой школы.

Журналист Владимир Познер, проводивший в учебном заведении мастер-классы, посчитал ситуацию с отчислением студентов странной. По его мнению, такая реакция школы — «абсолютное безобразие».

Ранее во вторник, 26 октября, шестеро студентов «Высшей школы "Останкино"» заявили, что их отчислили из-за того, что они поставили лайки к негативному комментарию об учебном заведении в Instagram. В сообщении, о котором шла речь, критиковалось решение школы приостановить занятия из-за ограничений в период распространения коронавируса. По словам студентов, в это время они должны были полностью оплачивать обучение.