Путин изменил порядок регистрации автомобилей для продажи

Подписан указ об изменении порядка регистрации машин для продажи за границей

Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий порядок регистрации номерных знаков на автомобилях для их продажи за границу. Согласно новым нормам, базовое транспортное средство и шасси не надо будет регистрировать отдельно. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.

Также в тексте отмечается, что в течение десяти дней со дня покупки разрешается перегонять машины без постановки на учет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что парламентарии рассмотрят вопрос о введении уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД.