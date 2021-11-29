Раскрыта рекордная прибыль «Газпрома»

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, составила рекордные 1,55 триллиона рублей по итогам января-сентября. За аналогичный период прошлого года было 218,4 миллиарда рублей чистого убытка. Такие данные раскрыты в отчете холдинга.

Выручка за отчетный период взлетела более чем в 1,5 раза (до 6,725 триллиона рублей), что также стало абсолютным рекордом для компании. Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов) вырос на 137 процентов (до 2,213 триллиона рублей).

Прибыль «Газпрома» в третьем квартале составила 581,8 миллиарда рублей против убытка в 251,3 миллиарда годом ранее. Выручка за этот период увеличилась на 70 процентов — до 2,37 триллиона рублей (рекордный квартальный показатель). Компания поставляла газ в дальнее зарубежье по средней цене 241 доллара за одну тысячу кубометров (против 128,9 доллара годом ранее).

Для стран бывшего СССР средняя цена за январь-сентябрь увеличилась до 165,5 доллара за тысячу кубометров (плюс 20 процентов). За девять месяцев объем продаж газа в страны дальнего зарубежья вырос до 175,7 миллиарда кубометров против 154,4 миллиарда годом ранее (плюс 14 процентов).

Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов отметил, что цена поставок газа в Европу в четвертом квартале продолжит расти, что позитивно скажется на результатах всего года. «Газпром» уже повысил оценку инвестиций группы на текущий год с 1,83 до двух триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что правление «Газпрома» одобрило рекордную инвестиционную программу на 2022 год. В общей сложности расходы составят 1,76 триллиона рублей, из них на капитальные вложения приходится 1,43 триллиона.