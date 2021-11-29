Россияне рассказали о прибавке к зарплате во время пандемии

SuperJob: 39% россиян обращались за прибавкой к зарплате во время пандемии COVID-19

Сервис по поиску работы SuperJob подвел итоги опроса и назвал долю россиян, которые обратились к руководству за прибавкой к зарплате во время пандемии коронавируса. Выдержки из исследования приводит РБК.

Выяснилось, что с подобными просьбами к начальству обращались 39 процентов граждан. Из тех, кто обращался за прибавкой, получать больше стали 45 процентов респондентов. Чаще всего речь идет о повышении на 10 процентов — этого удалось добиться 15 процентам опрошенных.

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Еще 10 процентов участников опроса рассказали, что зарплату им повысили на 5 процентов, а 7 процентов добились прибавки на 30 процентов. Причем мужчины обращались за повышением зарплаты чаще женщин: 43 процента против 35.

Опрос проводился с 3 по 25 ноября, в нем приняли участие 2,5 тысячи граждан старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее в ноябре россияне назвали желаемый размер прибавки к зарплате для комфортной жизни. Тогда опрос «Авито» и GigAnt показал, что большинству граждан (около 70 процентов) не хватает их текущей зарплаты, 55 процентам за последний год не повышали размер оплаты труда. Еще 37 процентам дали на работе незначительную прибавку (размером менее 10 процентов от ежемесячного оклада). Больше четверти россиян назвали 30 тысяч рублей в качестве желаемой прибавки к зарплате.