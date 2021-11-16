Россияне назвали желаемый размер прибавки к зарплате для комфортной жизни

Большинству россиян (около 70 процентов) не хватает их текущей зарплаты, 55 процентам за последний год не повышали размер оплаты труда, говорится в опросе «Авито» и GigAnt (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Еще 37 процентам дали на работе незначительную прибавку (размером менее 10 процентов от ежемесячного оклада). Больше четверти россиян назвали 30 тысяч рублей в качестве желаемой прибавки к зарплате. Этого им хватило бы для комфортной жизни.

Жители страны ищут разные варианты решения финансовых проблем, например, пытаются экономить и сокращают расходы (53 процента). При этом 37 процентов россиян считают подработку основным способом улучшить материальное благосостояние. Это популярнее, чем кредиты, дополнительная нагрузка на работе или попытки создать свое дело.

Также респондентам задавали вопрос: «На подработку в какой области вы можете согласиться?» Диджитал-услуги (переводы, копирайтинг и подобное) стали самым популярным вариантом ответа (23 процента), далее идут подработка в области красоты и здоровья (16 процентов опрошенных).

При этом среди женщин чаще рассматривают подработку в сфере диджитал (30 процентов), а среди мужчин популярнее всего другой вариант — ремонт и строительство (33 процента опрошенных). При этом 78 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга готовы подрабатывать, в городах поменьше эта цифра достигает 89-91 процента.

Ранее сообщалось, что почти две трети россиян (69 процентов) недовольны своим нынешним доходом.