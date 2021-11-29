В центре Гамалеи призвали не поднимать панику из-за омикрон-штамма COVID-19

Не стоит поднимать панику из-за омикрон-штамма коронавируса. К этому призвал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

Специалист объяснил, что паниковать не стоит, так как в стране сохраняются все меры профилактики от COVID-19, в числе которых ношение масок, первичная и повторная вакцинация.

Гущин рекомендовал повторно привиться тем, кто вакцинировался более шести месяцев назад, потому что люди с иммунитетом лучше нейтрализуют варианты вируса.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Во Всемирной организации здравоохранения признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не зафиксировано случаев инфицирования омикрон-штаммом. В ведомстве подчеркнули, что ведут активную работу по секвенированию геномов коронавируса.

