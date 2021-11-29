В России провели операцию по объединению протезов с нервной системой

Специалисты из компании «Моторика», Медицинского центра ДВФУ и Сколтеха провели первую в России операцию по вживлению электродов, обеспечивающую передачу ощущений от протезов. Об этом сообщается в пресс-релизе, которым располагает «Лента.ру».

Электроды, внедренные в периферические нервы, позволяют объединить искусственную конечность с нервной системой и передают сигналы от протеза к нервам. Пациентами стали двое мужчин с ампутациями на уровне предплечья. Один из них потерял обе руки при пожаре и сейчас пользуется бионическими протезами, однако страдает от фантомных болей, которые ощущаются как жжение. По его словам, в эти моменты хочется окунуть их в холодную воду. Второй пациент потерял одну руку 26 лет назад.

После вживления электродов для стимуляции периферического нерва были получены первичные данные о чувствительности. Однако участникам предстоит выполнять серии задач для подбора параметров стимуляции, чтобы вызвать ощущения при прикосновении к холодному или горячему, а также от сжатия или давления на предмет. Сами протезы, разработанные «Моторикой», оснащены сверхточными датчиками давления.

По словам Ильи Чеха, генерального директора «Моторики», в будущем планируется разработка российских инвазивных электродов и стимуляторов для применения в протезировании и других областях медицины. Само исследование нацелено на контроль хронической фантомной боли, которой страдают пациенты с ампутациями, что должно значительно улучшить качество их жизни.