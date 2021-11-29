Лобовое стекло самолета после столкновения с птицами показали на фото

Пилоту удалось посадить самолет, несмотря на забрызганное кровью лобовое стекло после столкновения со стаей птиц. Подробности инцидента, а также фото и видео опубликовал Lad Bible.

Сообщается, что в среду, 24 ноября, самолет авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Лондон — Болонья, столкнулся при заходе на посадку со стаей цапель. На фотографиях показано, как сильно лобовое стекло лайнера забрызгано внутренностями птиц. Кроме того, отмечалось, что еще несколько пернатых засосало в турбины воздушного судна.

На опубликованных в сети кадрах также видно, что у самолета, который уже зашел на посадку и снижает высоту, горит левая турбина. Несмотря на аварию, лайнер благополучно приземлился, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

В октябре в американском городе Атлантик-Сити из-за попадания птицы в двигатель загорелся самолет авиакомпании Spirit Airlines. Уточнялось, что лайнер в это время находился на земле, взлет был моментально прерван. Всех пассажиров и членов экипажа успешно эвакуировали и доставили в терминал аэропорта.