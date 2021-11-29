В МИД рассказали о подготовке саммита Путина и Байдена

Ситуация с возможной встречей президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена должна проясниться в скором времени. Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков раскрыл информацию о подготовке саммита лидеров двух стран, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что на данном этапе речь идет о не очном контакте, что, по его мнению, не уменьшает значимости мероприятия. «С учетом совокупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», — отметил Рябков.

Однако замглавы МИД указал, что нет полной ясности в каком формате и когда пройдет контакт.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца 2021 года. Кроме того, Песков перечислил возможные темы переговоров: лидеры обсудят Украину и НАТО.