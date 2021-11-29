Путин подписал указ о новых налоговых льготах из-за пандемии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц, страховых взносов и налога на прибыль часть доходов граждан и организаций, пишет РИА Новости. В частности, от налога на прибыль освобождаются субсидии, полученные малым и средним бизнесом и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году. Решение о льготах связано с борьбой с последствиями пандемии.

Также от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы россиян, не превышающие одного минимального размера оплаты труда (МРОТ, 12792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Льгота касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией.

В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что на единовременные гранты представителям малого бизнеса и социальных НКО в период пандемии выделят почти 40 миллиардов рублей. По его словам, речь идет о сумме в 38,5 миллиарда рублей, поддержку планировалась оказать примерно 3 миллионам человек. Премьер также сообщал о выплатах в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого в указанных секторах.

Нерабочие дни объявлялись в России с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции.