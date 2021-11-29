Кремль отреагировал на сообщения о замене термина «QR-код»

Песков заявил, что в Кремле не ведут дискуссию о замене термина «QR-код»

Никакой дискуссии о том, нужно ли заменить термин «QR-код», власти России не ведут. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Его можно как угодно называть, он QR-кодом и останется. Как его по-другому назвать?» — сказал Песков.

Ранее источники РБК сообщили, что российские власти обсуждают новое название документа для имеющих медотвод, переболевших COVID-19 и вакцинированных, который позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии. Отмечалось, что использование термина «QR-код» хотят свести к минимуму, так как результаты закрытых социсследований свидетельствуют о том, что более половины россиян относятся к нему негативно.

Предполагается, что в качестве замены существующему термину рассматриваются «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), который уже используется в мировой практике.

В середине ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания за последние полгода. Правительство предложило обязать пассажиров поездов и самолетов по всей России демонстрировать код.