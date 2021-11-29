Задержан напавший с ножом на охранника ТЦ из-за QR-кода россиянин

Сотрудники спецслужб задержали в Казани местного жителя, напавшего с ножом на охранника торгового центра «Удача» после просьбы предъявить QR-код. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на управление Росгвардии по республике Татарстан.

По сообщениям ведомства, напавший отказался предъявить документ после запроса охранника, а после ранил его ножом в руку. Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника. Им оказался местный житель 1973 года рождения. Его доставили в территориальный отдел полиции. 65-летнего потерпевшего доставили в медучреждение.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

В начале ноября сотрудница магазина в Екатеринбурге напала на покупательницу, потому что у той не было QR-кода о вакцинации от коронавируса. По предварительной версии, россиянка отказалась предъявить документ, так как для продовольственных магазинов сертификат о вакцинации не требуется. В результате конфликта кассир ударила клиентку по лицу.