В российском магазине кассирша напала на покупательницу

В Екатеринбурге сотрудница магазина напала на покупательницу, потому что у той не было QR-кода о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает канал «360» в Telegram.

По предварительной версии, кассирша супермаркета потребовала, чтобы клиентка показала QR-код о прививке для покупки продуктов. Россиянка отказалась, так как для продовольственных магазинов сертификат о вакцинации не требуется. После этого покупательница начала снимать сотрудницу магазина на видео, чем сильно разозлила ее. В результате конфликта кассир ударила клиентку по лицу.

Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Воркуте неизвестный без видимой на то причины набросился на посетителя продуктового магазина. Инцидент попал на запись камеры, установленной в супермаркете. На опубликованных кадрах можно увидеть, как злоумышленник несколько раз бьет мужчину молотком, после чего тот убегает из помещения, а нападавший следует за ним.