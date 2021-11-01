Россиянин напал на проводившую перепись населения женщину

Житель Казани скинул с лестницы женщину, которая проводила Всероссийскую перепись населения. Об этом сообщает «Татарстан 24» со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.

Инцидент произошел 28 октября в доме на улице Кутузова. Мужчина на лестничной площадке в грубой форме потребовал от женщины покинуть подъезд. Когда она повернулась к нему спиной, злоумышленник толкнул ее, от чего она упала и скатилась вниз по лестнице.

После этого местный житель вытащил ее за ноги из подъезда. Пострадавшую госпитализировали.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. Женщине назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести полученных травм.

Ранее в парке Екатеринбурга неизвестный с ножом напал на девушку и изнасиловал. После этого он отвез ее в гостиницу, где насильственные действия продолжились. Однако полицейские, к которым обратилась жительница города, якобы приняли ее за проститутку.