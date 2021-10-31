Появились первые кадры с места нападения на пассажиров поезда в Токио

В Токио пассажиры поезда, покидающие вагон через окна после нападения, попали на видео

Появились первые кадры с места нападения мужчины в поезде в японском Токио. На видеозапись, которую опубликовал Telegram-канал Baza, попали пассажиры, которые спасаются бегством и покидают вагона через окна.

На кадрах видно, как десятки пассажиров в панике бегут из одного вагона в другой, расталкивая друг друга. Некоторые люди едва держатся на ногах, другие же теряют по дороге вещи, также слышны женские крики. Из соседнего вагона валит дым, после чего раздается громкий хлопок, пламя разгорается сильнее.

Тем временем поезд приезжает на станцию и останавливается, а людям удается проникнуть в следующий вагон, где пассажиры через окна выбираются наружу.

Как уточняет Reuters, мужчине, который подозревается в нападении, около 20 лет. Также сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. На место вызвали шесть машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Токио неизвестный мужчина напал на пассажиров поезда, разлил горючую жидкость и поджег ее. Это произошло на одной из линий железнодорожной компании Keio, идущей на самую загруженную ​​в мире станцию Синдзюку. В результате пострадали не менее 15 человек. В настоящий момент злоумышленник задержан, он не оказывал сопротивления полицейским. Причины нападения выясняются.