При нападении мужчины в поезде в Токио пострадали 15 человек

«Киодо»: в Токио не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины с ножом

В Токио не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Уточняется, что инцидент произошел на одной из линий железнодорожной компании Keio. Нападавший был вооружен ножом, он также разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее.

В настоящий момент злоумышленник задержан, он не оказывал сопротивления полицейским. Причины нападения пока не называются.

Ранее сообщалось о серии нападений мужчины с мачете на прохожих в Канаде. В результате троих пострадавших доставили в больницу, двух из них были проведены операции, четвертому помощь медиков не понадобилась.