16-летнего британца обвинили в убийстве афганского беженца

Полиция Лондона предъявила обвинения в убийстве беженца из Афганистана 16-летнему британцу. Об этом сообщает издание Independent.

На 18-летнего беженца по имени Хазрат Вали напали с ножом в парке района Туикенем. От полученных ранений он скончался в больнице. Полицию вызвали очевидцы, которые играли в футбол и регби на полях неподалеку. Вали жил в Великобритании два года.

Подозреваемого арестовали в четверг, 14 октября. 16 октября он должен предстать перед судом. О мотивах убийства не сообщается.

Ранее полиция Бельгии обвинила 18 членов университетского братства в убийстве чернокожего студента в ходе обряда посвящения. Инцидент произошел в университете Левена. Жертвой оказался 20-летний Санда Диа, который приехал из Западной Африки.