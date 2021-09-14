Афганского беженца обвинили в изнасиловании и убийстве подростка в Европе

Афганский беженец, попросивший убежища в Великобритании, арестован по подозрению в причастности к изнасилованию и убийству 13-летней девочки в Австрии, передает телеканал Sky News.

О жертве известно только то, что девочку звали Леони. По данным полиции, подросток была «накачана» запрещенными веществами, подверглась групповому изнасилованию и задохнулась. По предварительным данным, все преступники были выходцами из стран Азии. Труп, завернутый в ковер, нашли в Вене 26 июня.

Полиция арестовала 22-летнего афганца спустя две недели его прибытия в Великобританию и предъявила обвинение. Он попал в Европу 18 июля под вымышленным именем на лодке с беженцами. Позже молодой человек подал прошение о предоставлении убежища и был размещен в лондонском отеле. Там он жил до того, как австрийская полиция связалась со своими британскими правоохранительными органами.

Подозреваемому грозит экстрадиция из Великобритании. По делу арестованы еще трое афганцев. Расследование дела продолжается.