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Во Франции мигрант-поджигатель убил священника

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Фото: Globallookpress.com

Во Франции беженец руандийского происхождения убил католического священника. Об этом сообщает телеканал France 24.

Инцидент произошел в департаменте Вандея. Подозреваемый сам обратился в полицию города Мортань-сюр-Севр и сознался в убийстве священнослужителя из общины, которая приняла его. Глава МВД Франции Жеральд Дарманин уже выехал на место происшествия.

Источник близкий к следствию сообщает, что мигрант ранее находился под судебным надзором. Предполагается, что в июле 2020 года он участвовал в поджоге Нантского собора. В результате пожара были утеряны бесценные произведения искусства и орган 17 века, который был главной достопримечательностью храма.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала случившееся «государственным провалом». Она подчеркнула, что теперь «любой нелегал может безнаказанно поджечь собор, совершить убийство» и остаться при этом в стране абсолютно безнаказанным.

В октябре прошлого года преподавателя Самюэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе.

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