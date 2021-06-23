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Священник облил кислотой семерых митрополитов на церковном суде

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Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Греции 37-летний священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Инцидент произошел в среду, 23 июня, в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви. В результате происшествия митрополиты госпитализированы с небольшими ожогами. Также пострадал сотрудник полиции, который бросился на помощь, он находится в медучреждении.

Напавший был священником из епархии Верии, он был извергнут из сана за проступки после рассмотрения дела синодальным судом. Сейчас он арестован. По информации источников агентства в полиции, о мотивах своего поступка он ничего не сказал.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис связался с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера. Мицотакис выразил глубочайшее соболезнование по поводу случившегося и пообещал от имени государства всю необходимую медицинскую помощь для скорейшего выздоровления пострадавших.

31 октября 2020 года во французском Лионе нападавший дважды выстрелил из охотничьего ружья в православного священника Николаса Какавалакиса после чего скрылся. В результате священник был тяжело ранен. Позже полиция задержала подозреваемого, им оказался 40-летний мужчина грузинской национальности Георгий П. Он заявил, что выстрелил в священника из мести, поскольку тот якобы поддерживал интимную связь с его 35-летней женой. Женщина подтвердила интимные отношения со священником.

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