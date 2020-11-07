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Мужчина признался в нападении на священника в Лионе из-за супружеской измены

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Фото: Charles Platiau / Reuters

Во Франции подозреваемый в нападении на священника в Лионе признался, что совершил преступление из-за супружеской измены. Об этом сообщает газета Parisien.

6 ноября полиция задержала 40-летнего мужчину грузинской национальности Георгия П. Он утверждает, что выстрелил в православного священника Николаса Какавалакиса из мести, поскольку тот якобы поддерживал интимную связь с его 35-летней женой. Сожительница грузина подтвердила интимные отношения со священником.

По словам Георгия, он избавился от оружия на набережной реки Сона. Следователи проверяют эту информацию. При обыске его дома нашли еще одну единицу оружия. Задержанный известен полиции за вождение без водительских прав и незаконное владение оружием.

Нападение рядом с греческой церковью в Лионе произошло 31 октября, когда Какавалакис закрывал церковь. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся. В результате священник был тяжело ранен.

После перенесенной операции Какавалакис вышел из комы. При общении со следователями он не исключил версию о нападении из мести.

1 ноября полиция отпустила другого задержанного, которого подозревали в нападении на священника. В ходе расследования следователи не обнаружили никаких доказательств, позволяющих привлечь мужчину к ответственности за нападение.


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