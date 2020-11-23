Мир
 
Последние новости
В России впервые выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса
Россиянка сдала полиции сына из-за склада нелегального оружия в их квартире
Российскому автомобильному рынку предсказали серьезный спад
В РФС высказались об отстранении в США россиянина за отказ преклонить колено
Раскрыта эффективность оксфордской вакцины от коронавируса
Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков
В России массово подешевели поездки на Новый год в один регион
У участников массовой драки после ссоры в родительском чате изъяли два пистолета
Бывший глава офиса Зеленского встретился с Собчак и рассказал ей про Бандеру
Раскрыты подробности госпитализации Прилучного
Новости партнеров
Прослушать новость

Несколько человек получили ножевые ранения в церкви в Калифорнии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Несколько человек получили ножевые ранения в церкви баптистов города Сан-Хосе в Калифорнии. Об этом пишут местные полицейские в своем Twitter-аккаунте.

Сотрудники правоохранительных органов пока не предоставили данных о нападавшем, однако известно, что преступник уже арестован. Число пострадавших не уточняется, но есть данные, согласно которым у нескольких человек ранения представляют угрозу жизни. Местное издание Kron 4 сообщает как минимум о двух погибших. По данным полиции, церковь не проводила служб во время нападения.

31 октября произошло нападение рядом с греческой церковью во французском Лионе. Это случилось, когда священник закрывал церковь. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся. В результате священник был тяжело ранен. Стрелявшего в него мужчину взяли под стражу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Multiple stabbed at San Jose church; 2 dead
Турция осудила нападение на священника во Франции
Задержанного по подозрению в нападении на священника в Лионе отпустили
Православного священника ранили в результате стрельбы в Лионе