Несколько человек получили ножевые ранения в церкви в Калифорнии

Несколько человек получили ножевые ранения в церкви баптистов города Сан-Хосе в Калифорнии. Об этом пишут местные полицейские в своем Twitter-аккаунте.

Сотрудники правоохранительных органов пока не предоставили данных о нападавшем, однако известно, что преступник уже арестован. Число пострадавших не уточняется, но есть данные, согласно которым у нескольких человек ранения представляют угрозу жизни. Местное издание Kron 4 сообщает как минимум о двух погибших. По данным полиции, церковь не проводила служб во время нападения.

31 октября произошло нападение рядом с греческой церковью во французском Лионе. Это случилось, когда священник закрывал церковь. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся. В результате священник был тяжело ранен. Стрелявшего в него мужчину взяли под стражу.