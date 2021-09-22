В США задумали бороться с кризисом за счет афганских беженцев

Работодатели в США задумали решить проблему на рынке труда за счет беженцев из Афганистана

Американские работодатели задумали одновременно решить две проблемы — кризис на рынке труда и наплыв беженцев из Афганистана, откуда в США уже отправились 37 тысяч человек. Компании обучат и трудоустроят афганских беженцев, сообщает Associated Press.

Уже 33 компании в США присоединились к плану Tent Coalition по интеграции афганских беженцев в американскую экономику. План предложил американский бизнесмен курдского происхождения Хамди Укулайя, основатель и генеральный директор компании по производству йогуртов и другой пищевой продукции Chobani. «Как только беженец получает работу, он перестает быть беженцем. Это момент, когда они могут встать на ноги; это момент, когда они могут найти новых друзей; это момент, когда они могут начать новую жизнь», — заявил Улукайя.

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Его идею поддержал в том числе онлайн-ретейлер Amazon. Компания заявила, что предлагает беженцам не только работу на своих складах и транспортных узлах, но и должности внутри корпорации, в том числе технические. Кроме того, беженцы смогут получить образование, будь то обучение в колледже или курсы английского, за счет Amazon. Популярная в США служба доставки UPS также заявила, что займется поиском подходящих для афганцев вакансий.

Тем временем нехватка кадров поставила под угрозу инфраструктурный план Джо Байдена на один триллион долларов. Особенно остро ощущается дефицит неквалифицированной рабочей силы. К примеру, оператор Metro Transit пытается найти около 100 водителей автобусов до конца 2021 года. В конце июня удалось нанять только 35 сотрудников вместо планируемых 70.

Тяжелые времена переживают не только американские фирмы. Так, работодатели по всему миру сообщают о крупнейшем с 1962 года кризисом на рынке труда. Компания ManPowerGroup дает сравнительно более положительные оценки сложившейся ситуации — эксперты называют нынешнюю нехватку рабочей силы самой масштабной за последние 15 лет.