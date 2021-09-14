Человечество настиг самый масштабный кризис рабочей силы

Большинство компаний по всему миру в 2021 году настигли трудности при найме новых сотрудников. Две трети работодателей столкнулись с кризисом рабочей силы: их затронула проблема нехватки кандидатов, выяснила в новом исследовании международная кадровая корпорация ManPowerGroup.

Аналитики опросили сотрудников отдела кадров 45 тысяч компаний из 43 стран. Около 69 процентам из них в третьем квартале 2021 года было сложно закрывать вакансии. Вместе с этим 15 стран из Европы и Северной Америки сообщили о самом большом количестве вакантных рабочих мест с 1962 года — впервые с начала проведения ежегодных опросов. ManPowerGroup оценивает текущую ситуацию на рынке труда как самый масштабный кризис за последние 15 лет.

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При этом компании во всех опрошенных странах отметили, что нанимать работников стало чуть легче, чем в последние три месяца 2020 года. По прогнозам аналитиков, рынок труда в третьем квартале 2021 года вырастет сильнее всего в США (на 25 процентов), Тайване (24 процента) и Австралии (17 процентов). Меньше всего (по одному проценту) вакансий появится в Аргентине, Панаме и ЮАР, а в Гонконге новых рабочих мест не возникнет вовсе. Кроме того, работодатели в 42 из 43 стран готовы поднять сотрудникам зарплаты.

«Продолжающийся дефицит кадров означает, что компаниям важно удержать и обучить сотрудников необходимым навыкам для успешной работы в условиях восстановления экономики от последствий пандемии», — заявил генеральный директор ManPowerGroup Йонас Призинг.

Около 40 процентов респондентов отметили, что активно занимаются обучением персонала. Столько же компаний предлагают работникам гибкий график работы, а почти треть работодателей сообщила о поднятии зарплат. Некоторые фирмы пообещали бонусы за подписание контрактов и более длинный отпуск. Как правило, стимулы для привлечения сотрудников зависят от отрасли компании. Например, в сфере финансов чаще предлагают курсы по саморазвитию и частичную «удаленку», а на производственных предприятиях пытаются заманить более высокой заработной платой и гибким графиком.

Нехватка работников уже ударила по ключевым индустриям многих стран. Великобритания переживает продовольственный кризис из-за дефицита водителей грузовиков и работников складов. Полки магазинов рискуют остаться пустыми из-за того, что некому перевозить товары и следить за их хранением.

Тем временем в США нехватка квалифицированного персонала для строительства дорог, работников метро и специалистов по техническому обслуживанию может подорвать план президента Джо Байдена по развитию инфраструктуры на триллион долларов.