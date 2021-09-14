Человечество настиг самый масштабный кризис рабочей силы

Большинство компаний по всему миру в 2021 году настигли трудности при найме новых сотрудников. Две трети работодателей столкнулись с кризисом рабочей силы: их затронула проблема нехватки кандидатов, выяснила в новом исследовании международная кадровая корпорация ManPowerGroup.
Аналитики опросили сотрудников отдела кадров 45 тысяч компаний из 43 стран. Около 69 процентам из них в третьем квартале 2021 года было сложно закрывать вакансии. Вместе с этим 15 стран из Европы и Северной Америки сообщили о самом большом количестве вакантных рабочих мест с 1962 года — впервые с начала проведения ежегодных опросов. ManPowerGroup оценивает текущую ситуацию на рынке труда как самый масштабный кризис за последние 15 лет.
При этом компании во всех опрошенных странах отметили, что нанимать работников стало чуть легче, чем в последние три месяца 2020 года. По прогнозам аналитиков, рынок труда в третьем квартале 2021 года вырастет сильнее всего в США (на 25 процентов), Тайване (24 процента) и Австралии (17 процентов). Меньше всего (по одному проценту) вакансий появится в Аргентине, Панаме и ЮАР, а в Гонконге новых рабочих мест не возникнет вовсе. Кроме того, работодатели в 42 из 43 стран готовы поднять сотрудникам зарплаты.
«Продолжающийся дефицит кадров означает, что компаниям важно удержать и обучить сотрудников необходимым навыкам для успешной работы в условиях восстановления экономики от последствий пандемии», — заявил генеральный директор ManPowerGroup Йонас Призинг.
Около 40 процентов респондентов отметили, что активно занимаются обучением персонала. Столько же компаний предлагают работникам гибкий график работы, а почти треть работодателей сообщила о поднятии зарплат. Некоторые фирмы пообещали бонусы за подписание контрактов и более длинный отпуск. Как правило, стимулы для привлечения сотрудников зависят от отрасли компании. Например, в сфере финансов чаще предлагают курсы по саморазвитию и частичную «удаленку», а на производственных предприятиях пытаются заманить более высокой заработной платой и гибким графиком.
Нехватка работников уже ударила по ключевым индустриям многих стран. Великобритания переживает продовольственный кризис из-за дефицита водителей грузовиков и работников складов. Полки магазинов рискуют остаться пустыми из-за того, что некому перевозить товары и следить за их хранением.
Тем временем в США нехватка квалифицированного персонала для строительства дорог, работников метро и специалистов по техническому обслуживанию может подорвать план президента Джо Байдена по развитию инфраструктуры на триллион долларов.