Стало известно о работах по предотвращению возгораний на шахте «Листвяжная»

РИА Новости: в «Листвяжную» закачивают азот и хладон для предотвращения возгораний

В шахту «Листвяжная» Кемеровской области через пробуренную скважину подано около 20 тысяч кубических метров азота и 900 килограммов хладона. Эти работы проводят для предотвращения новых возгораний. Об этом стало известно от источника в экстренных службах, передает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что за минувшие сутки в шахту поступило 7,6 тысячи кубических метров азота и около 400 килограммов хладона — специального вещества, используемого в пожаротушении. После ЧП на месте работают 122 человека и 26 единиц техники.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области превысило 90 человек. Среди 92 пострадавших 35 человек — горноспасатели. Всего госпитализировано 80 человек, еще 12 шахтерам помощь оказана амбулаторно.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром в четверг, 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.