США предрекли распад и хаос

Американский журналист-аналитик Эрик Бест предрек США распад и хаос в интервью изданию Kupředu do minulosti.

Бест подчеркнул, что западные страны начали заниматься самоуничтожением. Он отметил, что главная проблема Соединенных Штатов состоит в навязчивой идее гегемонии. По его словам, американские власти уверены, что ни одно государство не может превзойти США в военной, политической и экономической сферах.

При этом скоро наступит момент, когда американцы захотят убежать из страны, однако будет поздно, так как границы закроют, заявил Бест. «Скорее всего наступит хаос, а потом, возможно, тоталитарный режим или власть сильной руки. Я точно не знаю, как будут развиваться события, но к этому все идет», — сказал он.

Бест добавил, что подобное может произойти либо из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, либо из-за угрозы со стороны России и Китая. По его мнению, США распадутся, и возникнет новое государство.

Ранее стало известно о рисках США потерять стратегическую мощь из-за России. Издание The Wall Street Journal писало, что энергетический кризис позволил Москве найти дополнительные рычаги давления на мировой арене.

